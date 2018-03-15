Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал, что в ближайшее время Москва ответит на действия Лондона и вышлет из России британских дипломатов.

Пока Лавров не назвал ни точных сроков, ни количества высылаемых сотрудников британской дипмиссии. По его словам, российские власти озвучат детали после того, как известят о своем решении Лондон.

Министр также добавил, что Россия вернется к сотрудничеству с Евросоюзом только тогда, когда партнеры перестанут «следовать в русле американских русофобских тенденций». «Когда у них пропадет интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании и которые далеко выходят за рамки элементарных приличий», — пояснил Лавров.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила список санкций против России из-за скандала с отравлением Скрипалей. Лондон решил выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. Ужесточать правила выдачи виз пока не планируется.

Источник: РИА «Новости»