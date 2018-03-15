Проживающая в Лондоне дочь Олега Тинькова Дарья обвинила президента России Владимира Путина в конфликте с Великобританией и заявила, что ей теперь стыдно называть себя русской, но затем удалила свой пост из инстаграма.

В связи с этим в инстаграме Тиньковой началась травля. Пользователи раскритиковали ее как за высказывания о том, что она стыдится своего русского происхождения, так и за сам факт удаления поста.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила список санкций против России из-за скандала с отравлением Скрипалей. Лондон решил выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. Кремль свою причастность к произошедшему отрицает.

Источник: Mash