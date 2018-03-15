«Ростелеком» запустил специальный портал Нашвыбор2018.рф. На нем россияне смогут наблюдать за выборами президента.

Все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут вести онлайн-трансляции. Для просмотра видео на портале пользователю достаточно выбрать нужный участок и открыть окно трансляции. Если зритель захочет воспользоваться формой обратной связи, ему нужно будет авторизоваться, используя учетную запись в ЕСИА.

Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков, то есть с 07:00 18 марта по местному времени и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.

«Ростелеком» также запустил горячую линию для поддержки пользователей портала по номеру 8 (800) 301–00–55. Обратиться к операторам компании смогут представители УИК, ТИК и пользователи портала. Звонки на горячую линию будут бесплатными.

Источник: «Ростелеком»