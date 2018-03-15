ФАС возбудила в отношении Google дело о незаконном распространении контекстной рекламы онлайн-казино «Вулкан» в поисковой системе.

По данным ведомства, Google Inc., предоставляя сервис AdWords, и ООО «Гугл», перепродавая рекламное пространство в России, распространяли в своей поисковой системе рекламу онлайн-казино «Вулкан».

Дело возбудили по части 2 статьи 27 федерального закона «О рекламе». Уточняется, что фигурантами являются Google Inc. и ООО «Гугл». Дело назначено к рассмотрению на 10 апреля.

Источник: агентство «Москва»