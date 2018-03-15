После визита участкового арендодатель вернул движению «Голос» деньги за аренду помещения, которое планировалось использовать под call-центр в день выборов.

«„Голосу“ и другим общественным контролерам за выборами очень нужны средства для нового call-центра. Более дорогого и более срочного», — заявил член совета движения Роман Удот после того, как их лишили возможности арендовать первоначальную площадку. Пожертвования принимаются здесь.

Узнав о происходящем, глава Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что заинтересована в нормальной работе call-центра «Голоса». По ее словам, она положительно относится к критике от коллег.

Источник: «Голос»