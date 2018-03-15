24 марта в Москве состоится акция «Ночь театров». В этот раз тема фестиваля — «Театральные семьи. Театральные легенды».

В акции примут участие почти 60 театров столицы. В рамках праздничных программ театральные коллективы покажут репертуарные спектакли, организуют мастер-классы, творческие вечера с участием актеров, драматургов и представителей театральных династий.

Например, в этот день на главной сцене Театра на Таганке состоится премьера пластического спектакля «Басня» в постановке танцовщика и хореографа Андрея Кайдановского.

«Басня» — это первый опыт работы режиссера в драматическом театре. Идея синтеза драмы и пластики уже давно занимает руководителя театра Ирину Апексимову — и «Басня» станет реализацией этого замысла. В основе постановки — произведения Жана де Лафонтена и Ивана Крылова. Спектакль начнется в 22:00.

В Московском театре под руководством Олега Табакова в память об актере покажут документальный фильм «Семейное дело. Театр Табакова». Фильм расскажет о семьях, работающих в театре. После сеанса зрители смогут задать вопросы героям картины.

Показ пройдет в репетиционном зале сцены на Сухаревской. Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной записи.

Кроме того, участников фестиваля ждут концерт «Любитель оперы» в ММТ «Геликон-опера», экскурсия по закулисью Новой сцены Московского театра «Мастерская Петра Фоменко», спектакль «Этот ребенок» от студентов ГИТИСа мастерской Иосифа Райхельгауза в Московском театре «Школа современной пьесы».

А также гости мероприятия смогут встретиться с Людмилой Чирковой в рамках акции «Театральные семьи. Театральные легенды» в МДТ имени Гоголя и посетить выставку фотохудожника Михаила Рыжова «Театральные поколения» в МДТ «Модернъ».

Вход на любое мероприятие бесплатный. Однако нужно записаться заранее, позвонив в справочную службу выбранного театра. Регистрация также будет идти на официальных сайтах площадок, участвующих в акции «Ночь театров», и их страницах в соцсетях. Запись откроется 20 марта в 12:00.

Источник: агентство «Москва», официальный сайт мэрии Москвы