Президент России Владимир Путин рассказал о вынужденном переезде из родного Санкт-Петербурга в Москву в 1996 году, когда он покинул пост первого заместителя мэра Анатолия Собчака после поражения на выборах.

У меня выбора особенно не было. Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я уж, если по-честному сказать, даже думал — что делать, в такси подрабатывать или что? Я не шучу, серьезно владимир путин, президент России

Тогда Путин принял предложение о работе в Москве на должности замруководителя в Управделами президента.

Глава государства добавил, что деваться было некуда, так как нужно было содержать семью с двумя маленькими детьми: «Я коренной ленинградец, петербуржец, это моя среда обитания, у меня желания не было никуда переезжать, но так сложилось».

Ранее The Village рассказывал, что делать 18 марта тем, кто не хочет видеть Путина президентом еще шесть лет.

Источник: ТАСС