Сервис «Яндекс.Музыка» объявил акцию, в рамках которой можно оформить месячную подписку за 99 рублей вместо 169 за стандартный абонемент.

В подписке по специальной цене есть ограничение, по которому пользователь может сохранить одновременно только до 99 композиций.

Слушать музыку за 99 рублей можно будет и после завершения акции: подписка будет автоматически продлеваться по выгодной цене каждый месяц. Предложение действует до 31 мая 2018 года на сайте «Яндекс.Музыки» и в приложении для Android.

Источник: «Яндекс.Музыка»