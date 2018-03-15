Минфин США ввел санкции против россиян, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. В расширенный список попало в числе прочих Агентство интернет исследований, известное как «фабрика троллей».

Всего санкции распространились на одну организацию и 14 физических лиц, среди которых два сотрудника ГРУ — Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов. Большая часть фигурантов списка — обвиненные ранее в попытках вмешаться в выборы Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

Санкции предусматривают заморозку активов в США, принадлежащих фигурантам списка.

Ранее Минюст США обвинил 13 россиян в попытках вмешаться в президентские выборы. По данным комиссии, фигуранты устраивали в соцсетях политические диспуты под выдуманными именами, чтобы «принизить роль Хиллари Клинтон и помочь избранию президентом США Дональда Трампа».

Источник: ТАСС