Ученые представили доклад «Глобальный климат и почвенный покров России», согласно которому потепление в России продолжится весь XXI век.

«Все без исключения современные климатические модели предсказывают потепление климата России в течение всего XXI века, которое заметно превышает среднее глобальное потепление для любого из рассматриваемых сценариев антропогенного воздействия на глобальную климатическую систему»,— следует из публикации.

По словам экспертов, сильнее всего температуры увеличатся в зимний период. Значительные изменения ожидаются на большей части территории России уже к середине века и существенно усилятся к его концу.

В связи с этим ожидаются более частые и интенсивные экстремальные погодные явления. Ученые считают, что во все сезоны станет больше дней с аномально высокой температурой воздуха.

Россиян также предупредили, что из-за длительных сухих периодов вырастет количество лесных пожаров и выделение парниковых газов. Авторы доклада предполагают, что это может привести к сдвигу границ лесной зоны страны: «Степь может вытеснить лес за сравнительно небольшое время (буквально десятки лет), в то время как леса заселяют новые области гораздо медленнее (десятки-сотни лет)».

Ранее Гидрометцентр объявил 2017 год рекордно теплым в истории России.

Источник: «Коммерсантъ»