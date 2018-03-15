Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов призвал москвичей, которые собираются голосовать на выборах президента 18 марта, не брать на избирательные участки лыжи и чемоданы.

«Хотелось бы москвичам пожелать с учетом того, что в целях безопасности на каждом избирательном участке будут установлены рамки, не приходить с лыжами после лыжной прогулки, не приходить с большими чемоданами и сумками», — заявил Горбунов.

Соблюдая эти правила, на участках удастся избежать неудобств и очередей на входе, подытожил он.

Выборы президента пройдут в это воскресенье, 18 марта. The Village уже рассказывал, какие альтернативы доступны избирателям, не согласным с нынешней политической системой.

Источник: Агентство «Москва»