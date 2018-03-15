Минздрав предупредил о мошенниках, которые предлагают возмещение денежных средств за неоказанные медицинские услуги в рамках полиса ОМС.

Согласно закону, россиянам гарантируется право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС. Однако в случае, если застрахованный не воспользовался медуслугами, возмещение денег не предусмотрено. Граждан призвали игнорировать подобные сообщения.

Ранее МВД раскрыло схему мошенничества при оказании косметологических услуг. Тогда же Росздравнадзор посоветовал проверять лицензии косметологов в связи с участившимися жалобами на осложнения после подобных процедур.

Источник: ТАСС