В Симоновский суд Москвы подали иск к журналу Elle с требованием опровергнуть публикацию, которая якобы пропагандирует эмиграцию «во вражески настроенную Америку». Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на представителя истца.

«Данный текст является заказной провокацией для разжигания розни между гражданами России, основанный на выделении их желаний и для подталкивания к переезду в другие страны с целью сокращения населения России и создания дестабилизированной ситуации в стране», — говорится в иске.

Публикация, о которой говорит истец, представляет собой тест «Какая страна вам подходит?». По мнению мужчины, чаще всего наиболее благоприятной страной для пользователя сайта признается США, что «наводит на скрытое подстрекательство к необходимости покинуть Россию и перебраться именно во вражески настроенную Америку».

Истец подчеркнул, что он как патриот видит здесь «пропаганду антироссийской программы по переезду в другие страны», в связи с чем требует обязать редакцию сделать опровержение рекламы.

Согласно информации на сайте Elle.ru, публикация, о которой говорит истец, вышла 30 сентября 2014 года. Редактор The Village прошел тест, после чего появился результат: «Ваша страна США». Вот как авторы теста описывают Штаты:

Пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Виктор Васильев подачу соответствующего заявления не подтвердил.

Источник: «РБК»