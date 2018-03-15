HR-компания «Антирабство» запустила платформу для консультаций с карьерными специалистами. Об этом в своем фейсбуке рассказала автор проекта Алена Владимирская.

Сервис предлагает услуги дипломированных эйчаров для решения карьерных вопросов. К примеру, пользователю помогут решить внутренний рабочий конфликт, найти работу после декрета и даже переехать работать за границу. После выбора проблемы соискатель должен указать свою позицию и цену, которую он готов заплатить за услугу консультанта.

Сейчас на платформе работают 500 экспертов из России и СНГ, которые прошли обучение и сдали экзамены в «Антирабстве».

Источник: Facebook