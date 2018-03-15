Москва и Санкт-Петербург за последний год поднялись на шесть позиций в рейтинге самых дорогих для проживания городов мира. Теперь города расположились на 12-м и 14-м местах соответственно. Исследование выложил британский журнал Economist Intelligence Unit.

За основу рейтинга аналитики взяли уровень жизни в Нью-Йорке. Лидерами списка стали Сингапур, Париж, Цюрих и Гонконг. Замыкают список из 133 самых дорогих городов Дамаск, Каракас и Алма-Аты.

Стоимость жизни в городах зависит от их местоположения на карте мира: для европейских городов определяющим фактором являются цены на сферу услуг, а для азиатских — стоимость продуктов.

Источник: ТАСС