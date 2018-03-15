Этой осенью начнется строительство моста, который соединит новую и старую территории Московского зоопарка. Планируется, что мост будет готов к концу 2019 года.

По проекту, ажурный мост напомнит закручивающуюся морскую волну. К нему проложат дорожки, оборудуют специальными лифтами и пандусами. Конструкция высотой 12 метров и длиной 22 метров пересечет Большую Грузинскую улицу и станет дублером уже существующего сооружения.

Новый мост в Московском зоопарке решили построить, потому что старый, возведенный в 1997 году, больше не справляется с потоком посетителей.

Источник: Сайт мэрии Москвы