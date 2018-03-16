Депутаты Госдумы предлагают отказаться от проведения единого государственного экзамена. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение нижней палаты парламента уже 16 марта.

«Суть сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на дрессировку по определенному набору заданий», — пояснил зампред думского комитета по образованию и науке и соавтор инициативы Борис Чернышов. В ЛДПР также подчеркнули, что при подготовке к ЕГЭ родителям школьников приходится нанимать репетиторов, на которых у многих нет денег.

Вместо ЕГЭ предлагается проводить традиционные экзамены. По мнению парламентариев, это «позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний» и обеспечит более качественный отбор абитуриентов.

Обсуждение целесообразности проведения ЕГЭ ведется с момента введения экзамена. Глава Минобрнауки Ольга Васильева неоднократно говорила, что планов отказываться от него нет.

Источник: «Известия»