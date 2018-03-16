Сервис вызова такси Uber представил топ-50 самых странных вещей, которые забывали пассажиры в 2017 году.

В салоне автомобиля оставляли, например, кепку-козырек из Burger King, документы о разводе, золотые зубы с бриллиантами, письмо бойфренда из тюрьмы, алмаз на 1,3 карата, пакеты грязи из Мертвого моря, кусок пиццы, коробку с наращиванием для волос, дротик, нож для разделки мяса, кий и укулеле. Традиционно клиенты забывают также телефоны, бумажники, ключи, очки и рюкзаки.

Наиболее рассеянными пассажиры оказываются по выходным и в период с 23:00 до 01:00, следует из данных компании. Выяснилось также, что по понедельникам чаще оставляют очки, по вторникам — паспорта, по средам — книги, по четвергам — ноутбуки, а по пятницам — рюкзаки. В выходные дни люди, как правило, теряют в салонах наиболее ценные вещи — деньги и телефоны.

Ежемесячно служба поддержки Uber возвращает владельцам 4 тысячи забытых вещей.

Источник: Uber