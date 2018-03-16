С 19 по 31 марта в больницах и медцентрах Москвы пройдут дни открытых дверей.

Женщины смогут посетить родильные отделения, узнать больше о беременности и родах, а также прослушать лекции проекта «Школы будущих мам». Дни открытых дверей пройдут в больнице имени Кончаловского, больнице № 15 имени Филатова, больнице № 24 и больнице имени Иноземцева.

Кроме того, Морозовская детская клиническая больница проведет открытый симпозиум о лечении эпилепсии, а в консультативном центре больницы пройдет встреча, посвященная хирургии. Начало — в 10:00.

Полное расписание дней открытых дверей и адреса клиник можно найти здесь.

Источник: сайт мэра Москвы