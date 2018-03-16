Департамент культурного наследия Москвы заверил, что своды подвалов торговых помещений конца XIX — начала ХХ веков напротив московского Театра на Таганке находятся под наблюдением специалистов.

По словам руководителя ведомства Алексея Емельянова, археологический проект для этого участка составили еще в 2011 году. На нем находились два владения, принадлежавшие купцам Сергею Кулакову и Сергею Обидину. В Мосгорнаследии предполагают, что здание с большими подвальными помещениями построено одним из них для хранения товаров.

По словам активистов, сейчас здесь возводят новый офисно-торговый центр.

Источник: сайт мэра Москвы