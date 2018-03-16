Число зарубежных поездок россиян выросло на 25,2 % по сравнению с 2016 годом и составило 36,6 миллиона человек, подсчитал Росстат.

Самым популярным международным направлением стала Турция, которую посетили 4,52 миллиона раз. Следом идет Абхазия (4,34 миллиона), а замыкает тройку Финляндия (3,33 миллиона). Туристы также часто выбирают для отдыха Украину, Казахстан, Китай, Эстонию, Польшу, Германию и Таиланд.

Существенно за прошлый год сократился турпоток в Болгарию и Тунис. Напротив, его увеличение показала Турция, — число посетивших страну за год выросло в 5,6 раза.

Увеличение количества зарубежных поездок связывают с открытием полетов в Турцию и стабилизацией курса рубля.

Ранее Ассоциация туроператоров отчиталась, что количество ранних бронирований отдыха в Турции на летний сезон выросло по сравнению с 2017 годом в четыре раза.

По данным аналитического агентства «ТурСтат», самыми популярными направлениями внутреннего туризма в 2017 году стали Кубань, Подмосковье и Крым.

Источник: «Коммерсантъ»