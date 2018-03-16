Проект Let’s Bike It! учредил премию за вклад бизнеса в развитие велокультуры. Компании, пропагандирующие пользование велотранспортом, впервые наградят в Москве этой осенью.

«Мы четыре года проводим акцию „На работу на велосипеде“ и видим большой интерес к велодвижению со стороны крупного и среднего бизнеса. Компании не только участвуют в акции, но и развивают корпоративную культуру в течение года, отмечая, что это улучшает здоровье и продуктивность их сотрудников», — рассказал об идее советник замминистра транспорта, куратор проекта Let’s Bike It! Владимир Кумов.

Отметить планируется компании, которые разрабатывают мотивационные велопрограммы, инвестируют в городскую велоинфраструктуру, а также создают удобные условия для сотрудников и клиентов, передвигающихся на велосипедах.

В разговоре с The Village Кумов пояснил, что речь идет не о денежных призах, а о присвоении компаниям специальных статусов — золотого, серебряного и бронзового. Тем кандидатам, которые не станут лауреатами, подскажут, что нужно улучшить.

«По такой методике наши коллеги в США и Европе уже несколько лет проводят подобные премии. И получение такого статуса часто становится конкурентным преимуществом компании, так как сотрудники все чаще хотят иметь возможность вести здоровый образ жизни», — добавил куратор проекта.

Акция «На работу на велосипеде» проводится в Москве с 2014 года, а в 2015-м стала всероссийской. В этом году мероприятие запланировано на 18 мая и 21 сентября.

Источник: ТАСС