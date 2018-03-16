Семья и соратники Бориса Немцова отказались участвовать в открытии памятной доски на доме политика в Москве, которое организовала кандидат в президенты Ксения Собчак.

Лидер созданного Немцовым движения «Солидарность» Илья Яшин заявил, что расценивает акцию Собчак 16 марта как предвыборное мероприятие. Его возмутило «использование памяти Немцова для агитации в президентской кампании» и «реверансы в адрес Собянина» после разгрома мемориала на Большом Москворецком мосту городскими службами.

Яшина также поддержала дочь Немцова Жанна. В открытии мемориала не будут участвовать ни она, ни другие близкие родственники политика из солидарности с нижегородскими активистами, получившими по 20 суток за участие в марше памяти политика.

«Солидарность» намерена возложить цветы к табличке на следующий день, 17 марта.

Источник: «Коммерсантъ»