Каждая третья задержка авиарейсов в Москве в 2016 и 2017 годах произошла по вине авиакомпаний, заявил заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.

Всего в прошлом году состоялось более 280 тысяч рейсов, из которых более 5,5 тысячи (1,95 %) задержали. Большинство задержанных перелетов оказались чартерными. Проверки показали, что лишь часть допущенных задержек вызвана объективными причинами.

Ранее Минтранс разработал ограничения для авиакомпаний, часто задерживающих рейсы. Штрафы за задержки более двух часов могут вырасти в четыре раза. С перевозчиков хотят снимать по 100 рублей в пользу каждого пассажира.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Посмотреть, в каких аэропортах в 2017 году задержали больше всего рейсов, можно здесь.

Источник: РИА «Новости»