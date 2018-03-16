На сайте авиакомпании Utair стартовала распродажа билетов внутри России по 499 рублей.

Одно условие: перелеты по специальной цене выполняются только в эти выходные, 17 и 18 марта. По специальному предложению можно отправиться, например, из Москвы в Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Минеральные Воды, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград и другие российские города.

Приобрести билеты можно еще дешевле. Для этого нужно зарегистрироваться в программе Utair Status, за что клиенту сразу начисляют 300 миль. Таким образом, рейс в одну сторону может обойтись в 199 рублей.

Билеты доступны на сайте и в мобильном приложении для iOS и Android.

Источник: Utair