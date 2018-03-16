Для желающих сдать жилье в аренду гостям Чемпионата мира по футболу выпустили памятку с ответами на часто задаваемые вопросы. Информацию разместят на стендах в госучреждениях и районных управах.

Из буклета можно узнать, где найти арендаторов, как обезопасить себя от форс-мажора и почему не стоит завышать цену. Россиянам рекомендуют, кроме того, заранее составить опись имущества квартиры.

Арендодатель обязуется сообщать о прибытии иностранных гостей, если арендатор снял квартиру на срок от суток и более. Заключая договор, необходимо также оформить уведомление о прибытии гостя и с копиями паспортов сторон, миграционной картой, визой или паспортом болельщика предоставить документы в отдел по вопросам миграции Главного управления МВД.

The Village уже рассказывал, как сдать квартиру на время мундиаля и сколько налогов за это придется заплатить.

Источник: Сайт мэра Москвы