Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о неправомерности изъятия направлений для наблюдения на выборах. Так она отреагировала на жалобы представителей штаба Алексея Навального на действия полиции.

«Они приходили и жаловались на то, что у них изъяли направления. Это недопустимо! Если есть претензии правоохранительных органов к кому-то из них по своей линии, это их компетенция. Но никто не имеет права изымать эти направления», — отметила глава ЦИК.

Накануне, 15 марта, штаб Навального встречался с главой ЦИК Памфиловой. На встрече обсудили борьбу со штабами наблюдения оппозиционера, где изымают выданные направления для наблюдателей. Памфилова пообещала исправить ситуацию. Однако, по словам политика, уже сегодня в штаб в Кемерове пришли с новым обыском.

Вчера координатор штаба Кемерово встречалась с Эллой Памфиловой по поводу кражи направлений полицией, а сегодня уже в штабе опять полиция! Изъяты ноутбуки, полиция говорит, что идет расследование по уголовному делу на сотрудников, связи с ними пока нет pic.twitter.com/2BWLptsxkb — Олег Снов (@olsnov) 16 марта 2018 г.

Памфилова также взяла под личный контроль ситуацию с колл-центром движения «Голос», которому отказали в аренде помещения в день выборов. «Никому никаких препятствий не создаем и не допустим», — добавила она.

Ранее в региональных штабах Навального рассказали, что полицейские проводят у них обыски под различными предлогами и в частности изымают бланки направлений на избирательные участки для наблюдателей.

Выборы президента пройдут 18 марта. The Village уже рассказывал, какие альтернативы доступны избирателям, не согласным с нынешней политической системой.

Источник: «Медуза»