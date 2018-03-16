ЦИК запретил полиции изымать направления у наблюдателей штаба Навального
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о неправомерности изъятия направлений для наблюдения на выборах. Так она отреагировала на жалобы представителей штаба Алексея Навального на действия полиции.
«Они приходили и жаловались на то, что у них изъяли направления. Это недопустимо! Если есть претензии правоохранительных органов к кому-то из них по своей линии, это их компетенция. Но никто не имеет права изымать эти направления», — отметила глава ЦИК.
Накануне, 15 марта, штаб Навального встречался с главой ЦИК Памфиловой. На встрече обсудили борьбу со штабами наблюдения оппозиционера, где изымают выданные направления для наблюдателей. Памфилова пообещала исправить ситуацию. Однако, по словам политика, уже сегодня в штаб в Кемерове пришли с новым обыском.
Памфилова также взяла под личный контроль ситуацию с колл-центром движения «Голос», которому отказали в аренде помещения в день выборов. «Никому никаких препятствий не создаем и не допустим», — добавила она.
Ранее в региональных штабах Навального рассказали, что полицейские проводят у них обыски под различными предлогами и в частности изымают бланки направлений на избирательные участки для наблюдателей.
Выборы президента пройдут 18 марта. The Village уже рассказывал, какие альтернативы доступны избирателям, не согласным с нынешней политической системой.
Источник: «Медуза»
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