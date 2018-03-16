Российская компания Tez Tour возобновила продажу туров на курорты Египта, прерванную после закрытия регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром.

Представители компании уточнили, что туристов в Египет будут доставлять прямыми рейсами «Аэрофлота» в аэропорт Каира с последующими трансферами в отели Шарм-Эль-Шейха и Хургады и обратно. Все заезды будут проходить по вторникам, четвергам, воскресеньям.

Сколько стоят туры, оператор не уточняет. Цены предоставляются по запросу. По данным RNS, минимальная стоимость семидневной поездки на двух человек в пятизвездочный отель составит 1,3 тысячи долларов.

Другие российские туроператоры — например, Anex Tour и Tui — пока воздерживаются от организации туров в Египет из-за длительности трансферов и невозможности осуществлять прямые чартерные рейсы до курортов.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва — Каир. Первый вылет состоится 11 апреля. Также перевозкой туристов займется EgyptAir.

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили после теракта 31 октября 2015 года, когда самолет российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение на севере Синайского полуострова, выполняя рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека. Все они погибли.

Источник: RNS