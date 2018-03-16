На грузинском горнолыжном курорте в Гудаури произошел сбой в работе подъемника. Из-за неполадки кресла подъемника скатывались по канатной дороге и врезались друг в друга.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за отключения электроэнергии.

По данным департамента ситуационно-кризисного центра МИД, среди пострадавших есть четверо россиян. Они получили легкие ушибы и ссадины. Помощь оказали на месте. Их жизни ничего не угрожает.

Источник: Ростуризм