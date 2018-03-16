Инициативная группа МГУ сообщила вице-премьеру Аркадию Дворковичу, который возглавляет оргкомитет чемпионата «Россия-2018», о нарушениях при выборе территории для проведения «Фестиваля болельщиков». Речь идет о фан-зоне на Воробьевых горах.

По мнению студентов, организаторы нарушили сразу несколько пунктов требований FIFA. Во-первых, площадка на Воробьевых горах находится вдали от станций метро и не имеет «устойчивого пешеходного и туристического потока через свою территорию». Кроме того, фан-зона не является «общепризнанным местом проведения публичных мероприятий». Также инициативная группа считает, что были проигнорированы критерии «Уважение» и «Ответственность» — они предполагают «учет мнения местных сообществ» при проведении мундиаля.

По данным активистов, при согласовании площадки FIFA не проинформировали о том, что в Главном здании МГУ в 110 метрах от планируемой границы фан-зоны проживает 6,5 тысячи человек. Оргкомитет не уведомил и о недовольстве студентов и сотрудников МГУ размещением фан-зоны около университета.

Ранее активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая подразумевает реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик главного кампуса университета. Тогда же студентам пригрозили уголовными делами.

Источник: «Коммерсантъ»