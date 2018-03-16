Жилому дому Александрийского подворья присвоили статус выявленного памятника архитектуры. В здании, расположенном по адресу Подкопаевский переулок, 8/13/5, проживали духовники и их прислуга.

«Примечательно, что до настоящего времени в доме сохранились уникальная планировка и архитектурно-декоративное решение фасадов 1862 года. Общий облик отличается строгостью форм, чему способствует четкий ритм одинаковых оконных проемов, оформленных в виде широких прямоугольных наличников», — заметил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Жилой дом Александрийского подворья признали важной частью историко-градостроительной среды объекта культурного наследия «Церковь Николы в Подкопаях, XVII–XVIII веков, колокольня 1750 года» и частью исторической застройки Ивановской горки.

После внесения в реестр здание попало под государственную охрану: его нельзя снести, а любые реставрационные или ремонтные работы нужно согласовывать с Мосгорнаследием. В будущем? после прохождения историко-культурной экспертизы, дом могут включить в список объектов культурного наследия.

Трехэтажный кирпичный дом построили в 1862 году. Личность архитектора неизвестна, однако под описаниеv построек стоит подпись Николая Козловского — главного архитектора при восстановлении церкви Николая Чудотворца в Подкопаях в 1855 году. В 1904 году дом отремонтировали, а после 1917-го здесь находились коммунальные квартиры. Последний раз здание ремонтировали в 1980-х.

Источник: Сайт мэрии Москвы