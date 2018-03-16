Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: подушка безопасности для дронов с посылками, кредитка для бизнеса и другие новости.

Сайт знакомств для фанатов Канье Уэста

Начал работу сайт знакомств Yeezy.Dating «для поклонников гения Канье Уэста». Его создал 21-летний почитатель артиста Гарри Драй. От других дейтинг-платформ сервис отличает возможность прикрепить к профилю свой любимый альбом рэпера и другую фанатскую атрибутику.

Робот-баскетболист от Toyota

Японские инженеры Toyota собрали робота CUE, который со 100%-ной точностью забрасывает баскетбольные мячи в корзину. Искусственный интеллект уже один раз обыграл людей в соревнованиях по точным броскам.

Сброс посылок с дронов

Компания Amazon запатентовала технологию безопасного сброса груза с дрона. Чтобы при посадке дрон-доставщик не поранил покупателя, он сбросит посылку, надув вокруг контейнера подушку безопасности.

Клавиатурный почерк

Стартап TypingDNA выпустил расширение для браузера Google Chrome, которое проверяет клавиатурный почерк, пока пользователь набирает пароль. Система определяет владельца аккаунта по скорости печати и интервалам между нажатиями с точностью до 99 %.

Голосовой помощник Spotify

Музыкальный сервис Spotify создал ассистента, способного искать конкретные треки или жанр музыки с помощью голосовых команд. Сейчас функция доступна только ограниченному количеству пользователей в тестовом режиме.

Бизнес-кредитки от Сбербанка

Сбербанк начал предлагать малому бизнесу кредитные карты, которые позволяют без ограничений оплачивать любые товары и услуги. Кредитный лимит начинается от 100 тысяч и доходит до миллиона рублей.