В 2018 году всероссийская акция «На работу на велосипеде» пройдет два раза — 18 мая и 21 сентября. В 2017 году заезд был проведен трижды.

Организаторы акции рекомендуют начальникам кадровых отделов российских компаний присоединиться к событию. «Кроме того, вы можете стать куратором акции в своем городе — в этом помогут написанные нами инструкции», — говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут при поддержке российского Минтранса.

Источник: сайт движения Let's bike it!