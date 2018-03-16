В Москве прошло открытие мемориальной таблички на доме, где жил политик Борис Немцов. Московские власти три года с момента смерти Немцова не разрешали увековечивать его память.

«В этом доме жил Борис Немцов, выдающийся политик, убитый 27 февраля 2015 года», — написано на табличке.

Табличку установил сын политика Антон. Ранее дочь Немцова Жанна заявила, что члены семьи политика не хотят участвовать в церемонии открытия, инициатором которой выступила кандидат в президенты России Ксения Собчак. Немцова сочла церемонию «политическим мероприятием перед выборами».

«Мой отец был прекрасным человеком. Это знают все его друзья. Он, безусловно, достоин того, чтобы его память увековечили. И вот, наконец-то, спустя три года, это произошло. Я безмерно благодарен всем, благодаря кому это произошло», — заявил во время открытия таблички Антон Немцов.

Лидер созданного Немцовым движения «Солидарность» Илья Яшин также заявил, что расценивает акцию Собчак 16 марта как предвыборное мероприятие. Его возмутило «использование памяти Немцова для агитации в президентской кампании» и «реверансы в адрес Собянина» после разгрома мемориала на Большом Москворецком мосту городскими службами.

«Солидарность» намерена возложить цветы к табличке на следующий день, 17 марта.

Власти Москвы и местные жители полностью согласовали установку таблички только 14 марта. Мэрия дала свое разрешение на установку таблички после того, как с этой просьбой обратилась Собчак.

Осенью 2017 года мемориальную доску на доме Немцова установили по инициативе муниципального депутата Сергея Маркова, проживающего в том же доме. В департаменте культурного наследия Москвы установку назвали незаконной и пообещали добиться демонтажа таблички. 12 сентября ее сняли активисты движения SERB.

Источник: YouTube