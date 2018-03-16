На третьем транспортном кольце в районе перекрестка с улицей Вавилова появился биллборд, пародирующий предвыборную агитацию Центризбиркома. Вместо надписи «Выбираем президента — выбираем будущее» на нем написано «Хорошие декорации — плохой спектакль!».

Фотографию с биллбордом опубликовал художник Тимофей Радя, известный по политическим стрит-арт-работам. Он не стал указывать авторство работы с биллбордом. На сайте художника информации о ней нет. The Village обратился к Раде за комментарием, однако на момент публикации заметки ответа получено не было.

Ранее The Village рассказывал, какие альтернативы есть у тех, кто не хочет отдать свой голос на президентских выборах за действующий режим.

Источник: фейсбук Тимофея Ради