В день выборов президента России в воскресенье, 18 марта, наземный общественный транспорт в Москве будет работать по расписанию будней. Власти города утверждают, что автобусы, трамваи и троллейбусы в этот день будут загружены также сильно, как и в рабочий день.

«Ожидается, что 18 марта наземный транспорт будет особенно загружен. Поэтому пассажиров будет перевозить столько же автобусов, троллейбусов и трамваев, сколько и в будние дни», — заявил глава Дептранса города Максим Ликсутов.

Ранее The Village рассказывал, какие альтернативы есть у тех, кто не хочет отдать свой голос на президентских выборах за действующий режим.

Источник: сайт мэра Москвы