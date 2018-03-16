Более 200 московских школ к 1 сентября оснастят техникой для изучения астрономии. С 2017 года астрономия входит в обязательную школьную программу.

По словам начальника управления развития инфраструктуры образования департамента образования Москвы Анны Мельниковой, новым оборудованием оснастят порядка 250 школ. Его установят в рамках программы «Техносфера современной школы». На поставку техники для 168 школ уже потратили более 267 миллионов рублей.

В комплект для изучения астрономии входит оборудование для наблюдения и изучения небесных тел, переносной купольный мультимедиацентр, глобус звездного неба, Луны и Марса.

Источник: информагентство «Москва»