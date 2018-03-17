Российские власти объявили 23-х британских дипломатов персонами нон-грата. Они должны будут покинуть страну в течение недели. Также закроется представительство Великобритании в Санкт-Петербурге. Это ответные меры на высылку российских дипломатов из Англии.

«Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении ведомства. Также в связи с «неурегулированностью деятельности» закрывается образовательная организация «Британский cовет» (British Council). Все её программы и партнерства в России будут приостановлены.

Кроме того, министерство предупредило, что в случае новых «действий недружественного характера... Москва оставляет за собой право принятия других ответных мер». Сейчас Британское консульство и визовый центр в Петербурге расположены по адресу площадь Пролетарской Диктатуры, 5.

Источник: МИД России