В воскресенье, 18 марта, с 14 часов дня в центре Москвы временно изменится схема дорожного движения в районе станции метро Площадь революции и Охотный ряд. Это необходимо для проведения концерта «Россия. Севастополь. Крым», — в честь годовщины присоединения Крыма.

В частности, на Театральном проезде, — от улицы Петровка до Лубянской площади, — будет ограничено движение по крайней правой полосе. В районе Большого театра (Театральная пл., д. 1) и Малого театра (Театральный пр., д. 1) отменят парковку, а также автобусы будут проезжать остановку «Манежная площадь» на Моховой улице.

Источник: ЦОДД