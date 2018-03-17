Обновлено: добавлена информация о пострадавших.

В районе поселка Картмазово на Киевском шоссе в направлении аэропорта Внуково произошла крупная автомобильная авария. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Сейчас проезд по трассе в область перекрыт. Очевидцы в соцсетях сообщают о десятках карет скорой помощи, пожарных машинах и спасательном вертолете. Также пользователи «Яндекс.Карт» оставляют на месте происшествия множество комментариев: «Средний ряд. Автобус с детьми и камаз», «автобус в КАМАЗ», других.

Аэропорт Внуково в официальном твиттере посоветовал воспользоваться проездом через Боровское шоссе или аэроэкспрессом.

UPD (17:45): Сейчас ГУ МВД по Москве заявляет о девяти пострадавших, включая шестерых детей. С помощью спасательного вертолета была эвакуирована одна женщина с переломами.



В «Мосгортрансе» агентству «Москва» ранее рассказали обстоятельства столкновения автобуса с КАМАЗом: «Сегодня, 17 марта, около 15:15 на 24 км Киевского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту №420, и грузового автомобиля... [Пострадавшие] получили ушибы, тяжелых травм нет». Причины аварии сейчас устанавливает ГИБДД.

Источник: твиттер «Аэропорт Внуково»