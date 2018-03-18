Российские водители с этого дня обязаны носить жилеты или куртки со светоотражающими элементами при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости. Изменения в правила дорожного движения вступили в силу 18 марта.

Новые меры приняли для снижения уровня ДТП, вызванных незамеченными на дороге водителями. В 2017 году количество инцидентов по этой причине увеличилось на 4,8 %. При этом число наездов на пешеходов, которых в 2017 году обязали носить одежду со светоотражающими элементами при движении по обочине в темное время суток, уменьшилось на 10,2 % — до 7,5 тысячи случаев.

Введение такой практики объясняется также положительным опытом использования светоотражающих вещей в европейских странах.

Ответственность водителя за нарушение нового пункта ПДД, однако, пока не установлена. По действующим правилам, выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом, штраф для которых составляет 500 рублей.

Источник: ТАСС