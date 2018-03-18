Центральная избирательная комиссия огласила первые результаты по явке в Москве на выборах президента России, которые проходят сегодня, 18 марта.

По данным Мосгоризбиркома, за два часа голосования, начавшегося в 8:00, явка в столице составила 5,98 %. На прошлых выборах президента явка в Москве за аналогичный период равнялась 3,73 %.

Самым активным районом к 10 утра стал Даниловский, где проголосовали уже 10 % избирателей. На втором и третьем месте идут Северный район и Арбат. Голосование активно проходит и в районах Лефортово, Красносельском, Мещанском. Наименее активные избиратели к этому часу в Измайлово, Крюково, Вешняках, где явка не набрала и 3 %.

По России же явка к 11:00 составила 16,55 %, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. В Санкт-Петербурге проголосовали 4,47 %, а в республике Крым — 13,08 %.

The Village рассказывал, какие альтернативы доступны сегодня избирателям, не согласным с нынешней политической системой.

Источник: «РБК»