Дорогомиловский суд Москвы 16 марта на два месяца арестовал девять человек по делу об организации экстремистского сообщества, сообщило «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

Арестованные являются членами движения «Новое величие», предполагаемым лидером которого называют Руслана Костыленкова. Среди обвиняемых есть и несовершеннолетняя девушка. Активистов задержали 15 марта, тогда же у членов «Нового величия» прошли обыски.

15 марта в телеграм-канале «Кремлевская прачка» выложили фотографии, якобы снятые при обыске у членов организации, и видео, на котором мужчина, называющий себя Костыленковым, предположительно отвечает на вопросы оперативника.

По его словам, организация «Новое величие» создавалась с целью «организации трибунала над членами правящей верхушки» и «отмены репрессивных действующих законов и Конституции», для чего собиралась проводить митинги и «акции прямого действия против сотрудников правоохранительных органов».

Согласно данным аналитического центра «Сова», в России растет число приговоров за экстремизм. В 2017 году суды обвинили в экстремистских высказываниях 228 человек.

Источник: «ОВД-Инфо»