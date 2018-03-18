Правоохранительные органы Украины запретили голосование на выборах президента России в российском посольстве в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове.

Проголосовать в столице смогли только сотрудники дипмиссии, тогда как российских избирателей в посольство не допустили. Помимо полиции, у здания дежурят активисты националистических движений.

Аналогичные ситуации наблюдаются в Харькове и Львове, а в Одессе, как пишет «Украинская правда», российское консульство оцепили после сообщений о его минировании.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала вмешаться в ситуацию ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не допустит голосования граждан России в дипмиссиях на территории страны, за исключением сотрудников посольств и консульств. Решение он объяснил голосованием в Крыму, который Украина считает оккупированным. Тогда россиянам, проживающим на Украине, предложили приехать в приграничные районы и проголосовать там.

ЦИК заявил и о психологическом давлении, которое оказывают на российских избирателей, проживающих в США и Великобритании: «В Великобритании нет полицейских кордонов, как на Украине. Это так, но негативный психологический фон, который был создан Лондоном, конечно, не мог не повлиять на электорат. Ситуация психологического давления обнаружена и на избирательных участках в ходе досрочного голосования в США». Сообщается, кроме того, о пикетах возле избирательного участка в Веллингтоне, столице Новой Зеландии.

Источник: «Медуза»