Загороженные шарами камеры и люди в корзинах на выборах президента
В день выборов президента в России заработал портал nashvybor2018.ru, где все желающие могут в режиме онлайн следить, как проходит голосование на различных избирательных участках по всей стране.
Пользователи соцсетей делятся курьезами и нарушениями при проведении выборов. Например, сразу на нескольких площадках видеокамеры загородили воздушные шары. Так произошло на избирательных участках в Геленджике и Кемерове.
В некоторых городах камеры и вовсе повернули так, что урны для голосования не попадают в кадр.
Помимо загороженных камер, в Сети разлетелись фотографии людей, залезавших в урны на избирательных участках. На это обратили внимание пользователи «Двача».
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