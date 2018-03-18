В день выборов президента в России заработал портал nashvybor2018.ru, где все желающие могут в режиме онлайн следить, как проходит голосование на различных избирательных участках по всей стране.

Пользователи соцсетей делятся курьезами и нарушениями при проведении выборов. Например, сразу на нескольких площадках видеокамеры загородили воздушные шары. Так произошло на избирательных участках в Геленджике и Кемерове.

Лайфхак из Кемеровской области. Шарики так часа два провисели, сейчас их убрали pic.twitter.com/gWd3eE4EUJ — Лентач (@oldLentach) 18 марта 2018 г.

В некоторых городах камеры и вовсе повернули так, что урны для голосования не попадают в кадр.

Немного операторского мастерства из Ленинградской области и Калининграда. Урнам, конечно же, необязательно быть в кадре pic.twitter.com/P5Obs8hR6W — Лентач (@oldLentach) 18 марта 2018 г.

Помимо загороженных камер, в Сети разлетелись фотографии людей, залезавших в урны на избирательных участках. На это обратили внимание пользователи «Двача».