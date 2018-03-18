Мособлизбирком сообщил о вбросе бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах. Об этом свидетельствуют записи с видеокамер.

По словам председателя подмосковного избиркома Ирины Коноваловой, все бюллетени, находящиеся в урне, в которую производился вброс, аннулировали.

Вброс бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах pic.twitter.com/dLKhDEXkqp — НТВ (@ntvru) 18 марта 2018 г.

На видеозаписи видно, как один из членов избирательной комиссии дожидается ухода избирателя, берет со стола бюллетени и бросает их в урну. Через минуту берет еще несколько штук и повторяет действие. К ней присоединяется другой член комиссии, они спешно начинают забрасывать в урну бюллетени, пока на участке нет избирателей.

Также сообщалось о повреждении кабеля передачи данных для видеотрансляции выборов, к которому подключены избирательные участки в Красногорском районе и городе Дедовск Московской области. Проблему в «Ростелекоме» объяснили несогласованными земляными работами сторонней компании.

Источник: «РБК»