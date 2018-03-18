Вброс бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах
Мособлизбирком сообщил о вбросе бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах. Об этом свидетельствуют записи с видеокамер.
По словам председателя подмосковного избиркома Ирины Коноваловой, все бюллетени, находящиеся в урне, в которую производился вброс, аннулировали.
На видеозаписи видно, как один из членов избирательной комиссии дожидается ухода избирателя, берет со стола бюллетени и бросает их в урну. Через минуту берет еще несколько штук и повторяет действие. К ней присоединяется другой член комиссии, они спешно начинают забрасывать в урну бюллетени, пока на участке нет избирателей.
Также сообщалось о повреждении кабеля передачи данных для видеотрансляции выборов, к которому подключены избирательные участки в Красногорском районе и городе Дедовск Московской области. Проблему в «Ростелекоме» объяснили несогласованными земляными работами сторонней компании.
Источник: «РБК»
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