Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента. Избирательные участки начали работу в 8:00. Голосование продлится до 20:00. The Village собрал самые яркие фотографии пользователей, которые показывают, как россияне в седьмой раз выбирают президента.

В Сети много снимков, на которых видно, что на момент, когда на избирательный участок впустили первого человека, в урне уже лежали бюллетени. Центризбирком объяснил это проголосовавшими до открытия участка полицейскими, членами комиссии и наблюдателями. Избирательные участки в Балашихе даже открылись на два часа раньше, чтобы «обеспечить избирательные права граждан из числа военнослужащих».

специально запощу скрином, на случай если потом удалят: @CIKRussia считает, что можно голосовать до открытия участка pic.twitter.com/EBlbF1tbQg — Oksana Baulina (@oksana_baulina) 17 марта 2018 г.

С самого утра фиксируем массу нарушений. Наблюдателей не пускают на УИК, не пломбируют урны, а в Балашихе открыли участки на два часа раньше, можно считать, что голосование там уже завершилось, все бюллетени вброшены досрочно. #Невыборы2018 pic.twitter.com/5AumBNVhB1 — Dmitriy Volov (@DmitriyVolov) 18 марта 2018 г.

Уже проголосовавшие граждане рассказали о подарках, которые они получили за участие в выборах. Кого-то, например, отблагодарили раскладным стаканчиком, брелоками, магнитами на холодильник и наклейками.

В столице раздавали скидочные купоны на кулинарию и ювелирные изделия. По данным «Медузы», значки, которые выдают избирателям на участках в Москве, могут быть «способом отчетности перед начальством». А участников выборов в Севастополе награждают памятными медалями.

Впервые проголосовавшим на выборах 18 марта ЦИК дарит магнитики, брелки и ....раскладной стаканчик! Бухай и не задумывайся 6 ближайших лет, пока Путин у власти. pic.twitter.com/fcbD9eC1x4 — Николай Левшиц (@nlevshits) 17 марта 2018 г.

Тем временем на участке №1428 проголосовавшим раздают скидочные талоны на еду и ювелирку. pic.twitter.com/RKuQqAuFcc — Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) 18 марта 2018 г.

Публикация от Оксана (@oxanamih) 18 Мар 2018 в 7:26 PDT

Публикация от Любовь Осяева (@osyaeva_cookbook_lyubov) 18 Мар 2018 в 7:23 PDT

А так, например, выглядели некоторые избиратели:

На УИК 517 пришли голосовать рыцари pic.twitter.com/vHmTK1QjaU — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 18 марта 2018 г.

Это перевыборы Путина, сынок.

В Ленобласти проголосовала ракета "Сармат". pic.twitter.com/slK6V56om8 — Alexey Navalny (@navalny) 18 марта 2018 г.

Когда пошёл голосовать в Барнауле pic.twitter.com/WYnkK7tfcL — Vasiliy Morozov (@vemorozoff) 18 марта 2018 г.

Если вы вдруг подумали, что больше ничего интересного не будет, то вам немного Красноярска. Там на избирательных участках призывают нового мессию. А онлайн наш продолжается https://t.co/dEU4eLsoSQ pic.twitter.com/SUDbxSNEg9 — Тайга.инфо (@taygainfo) 18 марта 2018 г.

В Бурятии на избирательный участок в Северобайкальске пришел мужчина в костюме медведя!

В кабинку для голосования он не поместился, но голос свой отдал #Выборы2018 #ЯГолосую pic.twitter.com/Rgn0jqPYd8 — ГоворитРоссия (@russiaspeaks) 18 марта 2018 г.

В Омске своя атмосфера



УИК 441 pic.twitter.com/uNvb2MSOG3 — Лентач (@oldLentach) 18 марта 2018 г.

Сообщается также и о массовых подвозах на избирательные участки. Мосизбирком называет это «нормальной практикой».

Московская область. Звенигород. УИК №700. Подвоз военных и отдыхающих из местных санаториев. Лучше бы они в этот день и дальше отдыхали. pic.twitter.com/Yb3KYl04N2 — Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) 18 марта 2018 г.

Тогда как на некоторых избирательных участках дают талоны на питание, то на других кормят прямо на месте.

Лозунг этих «выборов»: приходите, мы вас покормим pic.twitter.com/d4UpURsi8E — Alexey Navalny (@navalny) 18 марта 2018 г.

#Выборы2018



Никаких "заманух" с пирожками и прочей халявой ни на одном участке для голосования не обнаружены pic.twitter.com/7NuWtRseHY — Дед сказал бабке (@Dedskasalbabke) 18 марта 2018 г.

По данным ЦИК на 17:00, на выборах проголосовали более половины россиян — 51,9 %.

Ранее The Village уже показывал вброс на одном из участков в Подмосковье. Посмотреть, как нарушают процедуру проведения голосования с помощью шаров, можно здесь.