#Невыборы-2018: Что происходит на избирательных участках по всей России
Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента. Избирательные участки начали работу в 8:00. Голосование продлится до 20:00. The Village собрал самые яркие фотографии пользователей, которые показывают, как россияне в седьмой раз выбирают президента.
В Сети много снимков, на которых видно, что на момент, когда на избирательный участок впустили первого человека, в урне уже лежали бюллетени. Центризбирком объяснил это проголосовавшими до открытия участка полицейскими, членами комиссии и наблюдателями. Избирательные участки в Балашихе даже открылись на два часа раньше, чтобы «обеспечить избирательные права граждан из числа военнослужащих».
Уже проголосовавшие граждане рассказали о подарках, которые они получили за участие в выборах. Кого-то, например, отблагодарили раскладным стаканчиком, брелоками, магнитами на холодильник и наклейками.
В столице раздавали скидочные купоны на кулинарию и ювелирные изделия. По данным «Медузы», значки, которые выдают избирателям на участках в Москве, могут быть «способом отчетности перед начальством». А участников выборов в Севастополе награждают памятными медалями.
А так, например, выглядели некоторые избиратели:
Сообщается также и о массовых подвозах на избирательные участки. Мосизбирком называет это «нормальной практикой».
Тогда как на некоторых избирательных участках дают талоны на питание, то на других кормят прямо на месте.
По данным ЦИК на 17:00, на выборах проголосовали более половины россиян — 51,9 %.
Ранее The Village уже показывал вброс на одном из участков в Подмосковье. Посмотреть, как нарушают процедуру проведения голосования с помощью шаров, можно здесь.
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