На прошедшем 18 марта голосовании действующий президент России Владимир Путин набрал более 56,2 миллиона голосов, побив рекорд поддержки избирателей за все время своего участия в выборах.

До сих пор лучшим результатом Путина были 49,6 миллиона голосов, отданных за него в 2004 году. Рекорд же принадлежал Дмитрию Медведеву, набравшему 52,5 миллиона голосов на выборах в 2008 году.

После обработки 99,8 % бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом.

Место Кандидат Результат

Владимир Путин 76,67 %

Павел Грудинин 11,78 %

Владимир Жириновский 5,66 %

Ксения Собчак 1,68 %

Григорий Явлинский 1,04 %

Борис Титов 0,76 %

Максим Сурайкин 0,68 %

Сергей Бабурин 0,65 %

Доля испорченных бюллетеней превысила результат половины кандидатов, достигнув 1,08 %. Итоговая явка составила 67,4 %.

В Центральной избирательной комиссии уточнили, что официально окончательные итоги президентских выборов огласят в течение десяти дней.

Ранее The Village рассказывал, как проходили выборы президента России.