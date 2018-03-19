На прошедшем 18 марта голосовании действующий президент России Владимир Путин набрал более 56,2 миллиона голосов, побив рекорд поддержки избирателей за все время своего участия в выборах.

До сих пор лучшим результатом Путина были 49,6 миллиона голосов, отданных за него в 2004 году. Рекорд же принадлежал Дмитрию Медведеву, набравшему 52,5 миллиона голосов на выборах в 2008 году.

После обработки 99,8 % бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом.

Место

Кандидат

Результат

Владимир Путин

76,67 %

Павел Грудинин

11,78 %

Владимир Жириновский

5,66 %

Ксения Собчак

1,68 %

Григорий Явлинский

1,04 %

Борис Титов

0,76 %

Максим Сурайкин

0,68 %

Сергей Бабурин

0,65 %

Доля испорченных бюллетеней превысила результат половины кандидатов, достигнув 1,08 %. Итоговая явка составила 67,4 %.

В Центральной избирательной комиссии уточнили, что официально окончательные итоги президентских выборов огласят в течение десяти дней.

Ранее The Village рассказывал, как проходили выборы президента России.