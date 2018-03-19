Путин побил рекорд по количеству набранных на выборах голосов
На прошедшем 18 марта голосовании действующий президент России Владимир Путин набрал более 56,2 миллиона голосов, побив рекорд поддержки избирателей за все время своего участия в выборах.
До сих пор лучшим результатом Путина были 49,6 миллиона голосов, отданных за него в 2004 году. Рекорд же принадлежал Дмитрию Медведеву, набравшему 52,5 миллиона голосов на выборах в 2008 году.
После обработки 99,8 % бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом.
Место
Кандидат
Результат
Владимир Путин
76,67 %
Павел Грудинин
11,78 %
Владимир Жириновский
5,66 %
Ксения Собчак
1,68 %
Григорий Явлинский
1,04 %
Борис Титов
0,76 %
Максим Сурайкин
0,68 %
Сергей Бабурин
0,65 %
Доля испорченных бюллетеней превысила результат половины кандидатов, достигнув 1,08 %. Итоговая явка составила 67,4 %.
В Центральной избирательной комиссии уточнили, что официально окончательные итоги президентских выборов огласят в течение десяти дней.
Ранее The Village рассказывал, как проходили выборы президента России.
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