Владимир Путин — об участии в выборах в 2030 году
На пресс-конференции в Гостином дворе переизбранный президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о его возможном участии в выборах в 2030 году.
Мне кажется, то, что вы говорите — это немножко смешно. Давайте посчитаем: я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет
Владимир Путин, президент России
К весне 2030 года Путину исполнится 77 лет.
18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6% голосов.
Источник: «Известия»
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