На пресс-конференции в Гостином дворе переизбранный президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о его возможном участии в выборах в 2030 году.

Мне кажется, то, что вы говорите — это немножко смешно. Давайте посчитаем: я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет Владимир Путин, президент России

К весне 2030 года Путину исполнится 77 лет.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6% голосов.

Источник: «Известия»