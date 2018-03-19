Синоптики предсказали возвращение арктического холода в Москву к середине недели.

«В середине недели мы окажемся на периферии южного циклона, и ближе к концу недели этот облачный вихрь затянет к нам новую порцию холодного арктического воздуха. Таких сильных морозов, которые отмечались в Москве в минувшие выходные, мы не ждем. Тем не менее во второй половине недели нас ждет новое кратковременное понижение температуры», — заявили в центре «Фобос».

Предполагается, что морозы отступят к концу недели, после чего температура воздуха в столице будет колебаться в районе нуля градусов.

По прогнозам Гидрометцентра, наиболее морозной на этой неделе будет ночь с четверга на пятницу, когда столбик термометра в Москве опустится до минус 14 градусов. Днем температура будет опускаться до минус 5 градусов.

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Источник: информагентство «Москва»